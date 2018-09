Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Überfällen in Wien und Linz.

Bank in Wien und Linz in Frauenkleidern überfallen: Täter gesucht

Ein noch unbekannter Mann versuchte im Juli eine Bank im 21. Bezirk in Wien zu überfallen. Derselbe Täter konnte mit einer Tat in Linz in Verbindung gebracht werden. Bei beiden Überfällen trug er Frauenkleider und eine Latexmaske. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter versuchte am 13. Juli 2018 die Bankfiliale am Spitz in Wien-Floridsdorf zu überfallen. Dabei bedrohte er die Bankangestellten mit einer Pistole, sagte allerdings kein Wort dabei.

Als die beiden Bankangestellten zu schreien begonnen haben, nahm der unbekannte Täter einen Pfefferspray und sprühte die Bankangestellten an. Er konnte keine Beute erzielen und flüchtete laut Zeugen mit einem Tretroller.

Täter flüchtet in Wien und Linz mit E-Roller Derselbe Täter wird mit einem Banküberfall in der Linzer Innenstadt am 25. Juli 2018 gegen 08:46 in Verbindung gebracht. Auch hier bedrohte er die Angestellten mit einer Pistole. Er nahm sich selber Geld aus der Kassenlade und flüchtete erneut mit einem Elektro-Roller. Der Mann trug bei beiden Überfällen eine auffällig weiße Latexmaske mit roten Lippen und verkleidete sich als Frau.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise (auch vertraulich) unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten. Für Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen ist eine Auslobung in der Höhe von 2.000 Euro vorgesehen.

Überfälle mit Latexmaske und Frauenkleidern Täterbeschreibung: Männlich, ca. 20-35 Jahre alt, 180-190 cm groß, sehr schlanke Statur, schwarz weiß gestreifte Hose, schwarzer bzw. violetter Anorak oder Jacke, dunkler Hijab, weiße Latexmaske mit auffällig roten Lippen, Umhängetasche, dunkler Tretscooter. Er trug eine Umhängetasche bei sich.