Floridsdorf: Betrunkener attackierte Mann mit Baseballschläger

Ein offensichtlich betrunkener Mann soll am Sonntag in Wien-Floridsdorf eine Person mit einem Baseball-Schläger angegriffen haben.

Die Polizei wurde am Sonntag zu einem Nachbarschaftsstreit in Wien-Floridsdorf gerufen. Nach Angaben eines Polizeisprechers ging es um den Bezirksteil Stammersdorf. Die Beamten sahen einen Mann, der unter anderem Leuten vor Ort beschimpft haben soll, wie aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervorgeht. Sein Ärger dürfte sich an Hundebesitzern entzündet haben.