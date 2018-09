Florian Lauda spricht über den Zustand seines Bruders Niki

Die Genesung des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda schreitet nach Angaben seines jüngeren Bruders weiter voran.

“Er ist ein Stehaufmännchen”

Niki Lauda, Aufsichtsratschef des Mercedes-Teams in der Formel 1, hatte sich am 2. August in Wien einer Lungentransplantation unterziehen müssen. “Er ist ein Stehaufmännchen”, sagte sein Bruder nun: “Das hat ihn ja auch bekannt gemacht, dass er in schwierigen Situationen maximale Konzentration einsetzen kann, um es wieder zu verbessern.”