Flohmarkt zugunsten der Kinder-Krebshilfe in Wien

Beim Flohmarkt der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD wird am 9. Mai Geld für diverse Projekte des Vereins gesammelt.

Zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher veranstaltet die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD am Donnerstag, den 9. Mai, von 09.00 bis 17.00 Uhr einen Flohmarkt in den Räumlichkeiten des Vereins (Kinderspitalgasse 7, 1090 Wien). Schnäppchenjäger erwartet eine bunte Auswahl an Kinderbüchern, Spielen, Handarbeiten, Stricksachen, Puppen, Stofftieren und vieles mehr.