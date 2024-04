Flohmarkt-Diebe wollten Tageslosung stehlen: Quartett in Wien-Donaustadt gefasst

Ertappte Diebe haben in Wien-Donaustadt am Ostersonntag die Bestohlenen mit einer Metallstange attackiert und beide Opfer - Vater und Sohn - im Gesicht verletzt. Dann flüchteten die vier Männer in einem Pkw.

Weit kamen sie laut Polizeisprecher Markus Dittrich allerdings nicht: Bei einer Fahndung stoppten Polizisten den Wagen und nahmen die bulgarischen Staatsbürger fest. Das gestohlene Bargeld - 800 Euro - wurde sichergestellt.

Diebe attackierten Bestohlene in Wien-Donaustadt mit Metallstange

Das Stadtpolizeikommando Donaustadt wurde gegen 15.00 Uhr alarmiert, weil Passanten die Auseinandersetzung bei einem Flohmarkt im Bereich der Gewerbeparkstraße wahrgenommen hatten. Die Opfer - ein 42-jähriger Mann und sein 22-jähriger Sohn betrieben dort einen Stand und hatten den Kofferraum ihres Wagens offengelassen. Die vier Bulgarisch sprechenden Männer hatten ihnen eine Tasche mit der Tageslosung aus dem Kofferraum gestohlen. Als sie das Quartett zur Rede stellten, kam es zur Attacke mit der Metallstange. Auch eine Holzlatte setzten die Täter ein, um sich die beiden Bestohlenen fernzuhalten.

Polizei konnte Quartett festnehmen

Der Pkw wurde kurze Zeit später gestoppt und die vier Insassen - 35 bis 60 Jahre alt - festgenommen. Obwohl sie das Geld bei sich hatten, bestritten sie die Tat. Über Anordnung der Wiener Staatsanwaltschaft wurden sie in eine Justizanstalt gebracht.