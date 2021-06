Floating Concerts auf der Alten Donau in Wien: Saisonbeginn und Programm 2021

Sommerfeeling von Klassikmelodien bis Musical und Pop: Auch dieses Jahr sticht der erste schwimmende Konzertsaal der Welt wieder auf der Alten Donau in See - erstmals unter künstlerischer Leitung von Musicalikone Maya Hakvoort.

Spielbeginn der Floating Concerts auf der Alten Donau ist heuer am 15. Juli. Zum ersten Mal übernimmt Musicalikone Maya Hakvoort die künstlerische Leitung und holt zahlreiche bekannte Musikacts in die Donaustadt. Auf dem Programm stehen - außer natürlich sie selbst - u.a. Highlights von Annemieke van Dam bis Ana Milva Gomes, von den Vienna Strings bis Yury Revich und von Sandra Pires bis Andreas Steppan.

Floating Concerts featuring Maya Hakvoort

Nach einer erfolgreichen Spielsaison 2020 holt die Meine-Insel Bootsvermietung nun für die mittlerweile legendären Floating Concerts die Grande Dame des Musicals, Maya Hakvoort, an Bord. Die bekannte Musicaldarstellerin, die auf der ganzen Welt Erfolge gefeiert hat, bringt eine Musikvielfalt an die Alte Donau, die ihresgleichen sucht und Kulturhungrige begeistern wird. Musikalische Genüsse aus den Genres Musical, Pop, Klassik, Swing und mehr stehen auf dem vielfältigen Konzertprogramm mit gesamt 28 Abenden zwischen 15. Juli und 15. September 2021.

Kulturprogramm der Extraklasse inklusive Urlaubsfeeling

Bereits in den letzten Jahren hat Bootsbauer Dr. Martin Mai weltweit einzigartige Events in die Donaustadt gebracht. Schwimmende Konzerte, Kabarettabende, Yogaeinheiten, Firmenevents uvm. haben auf der Alten Donau stattgefunden und für Aufsehen gesorgt. Möglich macht das eine Oktagon-Plattform, an die die Insel- und Sofaboote andocken. Als „Schubverband“ werden sie bei den Floating Concerts gemeinsam mit Platz für 84 Personen bewegt. „Nach dieser langen Kulturpause sehnen wir uns alle nach einem Programm der Extraklasse, das wir dank Maya Hakvoort heuer im Zuge unserer weltweit einzigartigen schwimmende Konzerte bieten. Ein einmaliges Akustikerlebnis, die wunderschöne Umgebung sowie unsere bequemen Insel- und Sofabootkonstruktionen zaubern ein gelungenes Urlaubsfeeling mitten in der Stadt“, freut sich Dr. Mai.