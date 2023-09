Flauschiger Nachwuchs bei den Königspinguinen im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Zwei flauschige Pinguin-Küken sorgen für große Freude im Tiergarten Schönbrunn in Wien, denn die Zucht von Königspinguinen ist nicht unbedingt einfach.

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn gibt es erstmals in der Geschichte der Königspinguin-Haltung zwei Küken. Die Zucht dieser Pinguinart in Zoos ist immer noch selten.

Wiener Tiergarten Schönbrunn freut sich über doppelten Pinguin-Nachwuchs

Pinguin-Küken bislang gut bei Eltern versteckt

Geschlüpft sind die beiden Küken bereits am 23. Juli und 5. August, doch in der ersten Zeit waren sie nicht gut zu sehen. "Königspinguine bauen keine Nester, sie tragen das Ei unter einer Bauchfalte auf den Füßen und brüten es so aus. Nach dem Schlupf werden die Küken weiterhin warmgehalten und gut beschützt. In dieser Zeit schauen sie nur ab und zu zwischen den Füßen der Eltern hervor", so Folko Balfanz, zoologischer Abteilungsleiter.