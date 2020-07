Flaschen aus Wiener Wohnung geworfen: Festnahme wegen Einbruchsdiebstahl

Die Polizisten wurden alarmiert, nachdem ein Mann Flaschen auss einer Wohnung auf die Straße warf. Die Festnahme erfolgte, weil er mit einem Einbruchsdiebstahl am Vortag in Verbindung gebracht werden konnte.

Weil ein Mann in der Theobaldgasse Flaschen aus seiner Wohnung warf, wurde die Polizei alarmiert. Vor Ort wurde der 31-jährige Deutsche am Gehsteig angetroffen und kontrolliert. Die Beamten konnten den Mann mit einem Einbruchsdiebstahl und einem Diebstahl in zwei Geschäftlokale im Bereich der Mariahilfer Straße vom Vortag in Verbindung bringen.