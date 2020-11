Flammen schlugen aus Fenster: Feuerwehr löschte Zimmerbrand in Wien-Hernals

Am Samstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hernals alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien gegen 17.15 Uhr schlugen bereits Flammen aus einem strassenseitig gelegenen Fenster der Brandwohnung in der Lacknergasse in Wien-Hernals.

Zimmerbrand in Wien-Hernals forderte keine Verletzten

Unverzüglich wurde mit den Löscharbeiten im dritten Obergeschoß des Mehrparteienhauses begonnen. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

In der vom Brand betroffenen Wohnung konnten keine Personen angetroffen werden. Die Nachbarwohnungen waren vom Brandereignis nicht betroffen und es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.