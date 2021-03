Fitnesscenter, Tanzschulen & Co. drängen auf Öffnungsfahrplan

Seit viereinhalb Monaten müssen Fitness- und Yogastudios sowie Tanzschulen coronabedingt geschlossen haben, die Veranstaltungsbranche liegt praktisch seit einem Jahr brach. Ein konkreter Fahrplan für eine stufenweise Öffnung wird gefordert.

"Eine Öffnungsperspektive ist überlebenswichtig für die psychische und physische Gesundheit der coronamüden Menschen und Unternehmerinnen und Unternehmer im ganzen Land", sagte Astrid Legner, Obfrau des Fachverbandes Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), am Mittwoch laut einer Aussendung. Zwar sei die Öffnung des Vereinssportes für Kinder und Jugendliche zu begrüßen, doch es müsse so schnell wie möglich eine Nachbesserung im Bereich des gewerblichen Sportes geben, forderte Legner.