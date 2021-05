Fitness- und Sport-Betriebe in Wien bereiten sich auf Öffnung vor

Mit dem 19. Mai sperren auch Fitnesscenter uns sonstige Yogastudios wieder auf. Die dafür zuständige Obfrau in der Wirtschaftskammer ist zuversichtlich, dass das Angebot auch genutzt wird.

Auch in Wien bereiten sich jene Branchen, für die der Lockdown am morgigen Mittwoch endet, auf die Öffnungen vor. Sichtbares Zeichen sind etwa die allerorts durchgeführten Arbeiten an den Schanigärten. Doch auch die Freizeit- und Sporteinrichtungen sperren wieder auf. Deren Fachgruppenobfrau in der Wirtschaftskammer, Gerti Schmidt, zeige sich im APA-Gespräch optimistisch, dass das umfangreiche Angebot wieder genutzt wird. Gleichzeitig mahnte sie Begleitmaßnahmen ein.