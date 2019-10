Fit in 30 Minuten: Neues "Mikro-Fitnessstudio" in Wien-Alsergrund

Mit der NOHrD Arena Wien öffnete in der Zimmermanngasse 1 im 9. Bezirk ein Mikro-Fitnessstudio seine Pforten. Mit einem High Intensity Intervall Training können dort Sportbegeisterte in nur 30 Minuten sämtliche Muskelgruppen trainieren.

Vielen Menschen mangelt es nicht an Motivation für Sport, sondern es fehlt schlichtweg die Zeit für ein umfassendes Training. Diesem Problem will sich die NOHrD Arena Wien in der Zimmermanngasse 1 in Wien-Alsergrund stellen. Als Mikrostudio bietet die NOHrD-Arena seit dem 23. September ein eigens entwickeltes High Intensity Intervall Training (HIIT), das in nur 30 Minuten ein vollwertiges und abwechslungsreiches Ganzkörpertraining verspricht. "Uns war es bei der Entwicklung wichtig, dass unseren Kunden eine Methode zur Verfügung steht, wo sie in einem zeitlich klar definierten Wechseltraining sämtliche Muskelgruppen aktivieren", erklärt Geschäftsführer Ali Dogan.