Firma von Ex-Kanzler Kern sorgt für Großauftrag bei Siemens

Die Wiener European Locomotive Leasing (ELL) hat mit Siemens einen Vertrag über den Kauf von bis zu 200 weiteren "Vectron"-Loks unterzeichnet. Der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern übernahm im Vorjahr die operative Führung bei der ELL.

Kern übernahm 2022 operative Führung

ELL, deren Eigentümerin ELL BidCo S.a.r.l. in Luxemburg sitzt und bei der Kern im September 2022 die operative Führung übernommen hat, betreibt selbst keine Personenzüge und keine Güterverkehre, sondern verleast ihren Fuhrpark an Bahnunternehmen. ELL befindet sich im Mehrheitseigentum des Versicherers AXA und der Credit Agricole/Predica. Die "Vectron" gilt als "die" Siemens-Lok. Kunden sind etwa auch ÖBB und Deutsche Bahn.

Die Loks werden alle in München gebaut. Es gibt aber einen Austro-Anteil aus Graz: Die Fahrwerke und auch Stromabnehmer stammen von Siemens in Graz und werden in die bayerische Hauptstadt zugeliefert.