Finanzierung von VKI für 2020 gesichert

Die Finanzierung des VKI ist für 2020 gesichert. Eine langfristige Absicherung ist jedoch noch unklar.

Der Budgetausschuss hat sich am Mittwoch mit dem Bundesvoranschlag zum Konsumentenschutz beschäftigt, darunter mit der Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Dieser sei für 2020 kurzfristig finanziell ausfinanziert, das Ziel sei aber eine langfristige Absicherung, so Konsumentenschutzminister Rudolf Anschober (Grüne). Für heuer seien dem VKI 4,16 Mio. Euro Förderungen zugesagt.

Fortgang hänge mit Bestellung einer neuen Leitung zusammen

VKI immer wieder in finanzieller Not

Der VKI ist immer wieder in finanzielle Not geraten. Der Verein wurde von allen Sozialpartnern gegründet, hat aber nur mehr zwei Mitglieder: die Arbeiterkammer (AK) und die Republik. Zu einem Gutteil finanziert sich der Verein aus eigenen Mitteln, etwa über den Verkauf der Zeitschrift "Konsument".

Die im Herbst beschlossene Gesetzesnovelle wirkt sich jedenfalls auf das Detailbudget Soziales und Konsumentenschutz aus. Der Bundesvoranschlag enthält Auszahlungen in Höhe von 6,2 Mio. Euro, wobei 4,9 Mio. Euro statt bisher 2,5 Mio. Euro als Förderungen an "private Institutionen wie etwa den VKI" gehen, heißt es in der Parlamentskorrespondenz. Im Gegenzug entfallen 1,5 Mio. Euro an möglichen Kartellbußgeldern, die bis dato dem VKI zugutekamen. Die reale Erhöhung beträgt laut Budgetdienst damit 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.