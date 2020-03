Finanzielle Einbußen: ÖBB und Westbahn hoffen auf rasche Unterstützung

Am Mittwoch haben die ÖBB und die Westbahn auf die Notwendigkeit von rascher Unterstützung hingewiesen. Im Schienenverkehr kommt es derzeit zu großen finanziellen Einbußen.

Die Österreichische Bundesbahn und die private Westbahn haben am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung die Notwendigkeit einer raschen Unterstützung in Zeiten der Corona-Pandemie untermauert. Gemeinsam mit europäischen Verbänden im Eisenbahnsektor wand man sich auch an die EU. Die Quarantäne-Bestimmungen bringen auch dem Schienenverkehr große finanzielle Einbußen.