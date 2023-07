Finanzausgleich: Verfassungsklage für Ludwig denkbar

Für Michael Ludwig stellen die Länder beim Finanzausgleich zu Recht Ansprüche an den Bund. Sollte es zu keiner neuen Verteilung der Steuereinnahmen kommen, droht der Wiener Bürgermeister mit einer Verfassungsklage.

Ansprüche der Länder bestehen laut Wiener Bürgermeister zu Recht

Wenn dies nicht in einem deutlich anderen Ausmaß geschehe, gefährde es den Stabilitätspakt in Österreich zwischen Bund und Ländern, warnte Ludwig. Dann müsste man weitere Schritte - also etwa eine Verfassungsklage in letzter Konsequenz - überlegen. Denn die Bundesverfassung sehe vor, dass die Gebietskörperschaften in einem entsprechenden finanziellen Ausmaß ausgestattet sein müssten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Neben der Gesundheit würde dies etwa auch die Pflege, die Elementarpädagogik, die Mobilität oder den Klimaschutz betreffen, betonte Ludwig.