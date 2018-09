Filmrequisiten und Kostüme am Flohmarkt in Wien ergattern

Am Samstag findet ein Flohmarkt in der Krummgasse, im 3. Wiener Gemeindebezirk statt, der Film-Requisiten, Kleidung und Accessoires für Interessierte bereit hält.

Am Samstag, den 29. September 2018, findet ein Filmrequisiten-Flohmarkt statt. In der Krummgasse, im 3. Wiener Gemeindebezirk, haben Besucher die Möglichkeit, Film-Requisiten, Accessoires und Kleidung aus vergangenen Filmproduktionen zu kaufen

Film-Requisiten beim Flohmarkt in Wien ergattern

Veranstaltet wird der Flohmarkt von “Die Requisite” und Allegrofilm. Der Kleider-Flohmarkt findet in den Räumlichktein der Requisite statt. Die Filmrequisiten, werden in den angrenzenden Räumen von Allegrofilm verkauft. Darunter befinden sich Kostüme und Requisiten wie Möbel, Geschirr, Bilderrahmen, Teppiche aus Produktionen der letzten Jahre. Für das leibliche Wohl der Besucher ist ebenfalls gesorgt. Die “Requisiten Bar” bietet genügend Verpflegung an.