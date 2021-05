Film- und Kinoevents in Wien: Die Vorschau für Juni

Die Cineplexx-Kinos sperren am 18. Juni wieder auf und kleinere Häuser sperrten in Wien schon Mitte Mai wieder auf. Das erwartet Sie in der Wiener Kinolandschaft im Juni.

Slash 1/2 in Wien (17. bis 20. Juni)

Filmmuseum trotzt der Krise mit Komödien und Politik

Direkt mit dem Lockdown-Ende hat das Österreichische Filmmuseum in Wien seinen Spielbetrieb wieder aufgenommen und setzt u.a. auf Komödien gegen die Krise. Noch bis 15. August heißt es demnach "Wer zuletzt lacht..." und gibt es etwa Charlie Chaplin als "Great Dictator", Michel Gondrys "Be Kind Rewind" oder den "South Park"-Film zu sehen. "Radikaler politischer Film für die Massen" steht unterdessen noch bis 8. August am Spielplan, wenn eine Auswahl von Želimir Žilniks TV-Filmen der 1980er gezeigt werden. Eine Zusammenarbeit mit Diagonale und Crossing Europe ist die Premiere von Ulrike Ottingers "Paris Calligrammes" am 8. Juni, die in Wien, Graz und Linz über die Bühne geht. Und gemeinsam mit der Viennale widmet man sich dem "Recycled Cinema" (bis 23. Juli), also den "mannigfaltigen Ausprägungen des Found-Footage-Kinos". Weitere Premieren gibt es für "Vitalina Varela" von Pedro Costa (12. Juni) und "With Love - Volume One 1987-1996" sowie "Three Days, My Friend" von Michael Pilz (26. und 27. Juni).