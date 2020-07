Film Festival 2020 #soWIENie auf dem Wiener Rathausplatz: Das Programm

Das Film Festival am Wiener Rathausplatz läuft heuer coronabedingt ein wenig anders als gedacht, weshalb es den Titelzusatz #soWIENie trägt. Das Programm kann sich dennoch sehen lassen - alle Infos hier.

2020 – ein Jahr, in dem alles anders ist als gedacht. Aber Wien steht nicht still, sondern schafft auch in besonderen Situationen durchdachte Lösungen. Und so war es auch heuer wieder möglich, dass das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz stattfindet – und zwar #soWIENie. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich bis 6. September jedenfalls auf 65 Tage voller Jubiläen und musikalischer Highlights freuen.

Film Festival 2020 #soWIENie: Eröffnung mit "Fidelio"

Den stimmungsvolen Auftakt am 4. Juli 2020 bildete "Fidelio" in einer Neuinszenierung von Oscar-Preisträger Christoph Waltz. Hunderte Gäste waren von Aufführung und neuem Ambiente begeistert.

Bürgermeister Michael Ludwig sandte noch einen Gruß zur Eröffnung: "Mit der Realisierung des Film Festivals setzt Wien als Weltstadt ein Zeichen und mit ihrem Besuch setzen die Gäste ein ebensolches. Dem Bedürfnis nach Kultur und Unterhaltung ist hier ein sicherer Rahmen gegeben worden, in dem sich unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen das so typische Wiener Lebensgefühl spiegelt. Ich lade daher alle Wienerinnen und Wiener sowie die Gäste der Stadt ein, diese einzigartige Veranstaltung in neuem Gewand zu genießen".

Stimmungsvolles Opening auf dem Wiener Rathausplatz

Passend zur Neuinszenierung der Veranstaltung startete das Festival mit Beethovens "Fidelio", ebenfalls in einer Neuinszenierung von Oscar-Preisträger Christoph Waltz aus dem Theater an der Wien. Hunderte BesucherInnen waren für diesen einzigartigen Kulturgenuss gekommen und um das neue Arrangement auf dem Rathausplatz kennenzulernen.

Im gut besuchten Gastronomiebereich "Carmen's Corner" konnten Gourmets die Köstlichkeiten genießen, die täglich von 11 bis 24 Uhr von DO & CO serviert werden. Und auch das Wetter spielte mit und spannte bei lauen Temperaturen einen funkelnden Sternenhimmel über den Rathausplatz. Das einzigartige Ambiente, die beeindruckende Aufführung und der gut strukturiere Ablauf taten schließlich das ihre zum Erfolg – vom kulturellen Angebot sowie den gelungenen Neuerungen zeigten sich die Gäste sichtbar begeistert.

Film Festival 2020 bringt ein paar Corona-Änderungen

Zwei getrennte Veranstaltungen – ein Lebensgefühl, so präsentiert sich heuer das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz. Die Eröffnung zeigte, dass die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen sehr positiv wahrgenommen werden und zu einem erhöhten Komfort bei der Veranstaltung beitragen.

Die erforderlichen Reservierungen für die Gratis-Logen sowie für die Gastronomie lassen die Gäste den Besuch des Festivals stressfrei und bequem genießen. Schnellentschlossene haben die Chance auf Restkarten am Informationsschalter vor Ort, der drei Stunden vor Filmbeginn öffnet. Damit öffnet der Wiener Rathausplatz seine Tore für einen genussvollen, unterhaltsamen und federleichten Sommer mit beeindruckender Kultur und vortrefflicher Kulinark – für das Film Festival 2020 #soWIENie.



Das Programm im Juli

6. Juli 2020 ab 21:30 Uhr

Respect to Aretha

Die Hits der Soul-Diva Aretha Franklin

7. Juli 2020 ab 21:30 Uhr

Disco

Kurzfilm

7. Juli 2020 ab 21:32 Uhr

Romeo und Julia

Ballett

Sergej Prokofjew

8. Juli 2020 ab 21:30 Uhr

Tosca

Oper

Giacomo Puccini

9. Juli 2020 ab 21:30 Uhr

Avicii Tribute Concert – for Mental Health Awareness

Konzert / Pop

Mit Rita Ora, Aloe Blacc, u.v.m.

10. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Beethoven: Symphonie Nr. 9

Konzert / Klassik

Dirigent: Claudio Abbado

10. Juli 2020 ab 22:24

Girl Crazy with Hannigan

Konzert / Klassik

Haydn, Schoenberg, Gershwin

11. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Riverdance: 25th Anniversary

Weltmusik / Tanz Modern

12. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Das Land des Lächelns

Operette

Franz Lehár

13. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Beethoven Projekt: Ballett von John Neumeier

Tanz Modern

14. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Orphée aux enfers

Operette

Jacques Offenbach

15. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Le Corsaire

Ballett

16. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

STS – Herzverbunden

Konzert / Pop

17. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Michael Patrick Kelly plays Baloise Session

Pop

17. Juli 2020 ab 22:34

Herbert Pixner Projekt

Jazz

18. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

John Williams – Live in Vienna

Konzert / Klassik / Pop

19. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker: Die sechs Brandenburgischen Konzerte

Tanz Modern

Johann Sebastian Bach

20. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Der Freischütz

Oper

Carl Maria von Weber

21. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Halka

Oper

Stanislaw Moniuszko



22. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Kinky Boots

Musical

Cyndi Lauper

23. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

No Man’s Land

Tanz Modern

23. Juli 2020 ab 21:25 Uhr

Herbert Grönemeyer plays Baloise Session

Konzert / Pop

23. Juli 2020 ab 22:47 Uhr

Max Raabe & Palast Orchester – MTV Unplugged

Konzert / Pop

24. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Neujahrskonzert 2020

Konzert / Klassik

Dirigent: Andris Nelsons

25. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Take That: Wonderland – Live at the O2

Konzert / Pop

26. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Peer Gynt

Ballett

Edvard Grieg

27. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Waldbühne 2019: Eine märchenhafte Nacht

Konzert / Klassik

Sergej Prokofjew, Maurice Ravel

28. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Die Fledermaus

Operette

Johann Strauß

29. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Fracture

Tanz Modern

Choreografie: Johanna Nuutinen

29. Juli 2020 ab 21:30 Uhr

Messa da Requiem – Eine Choreografie von Christian Spuck

Tanz Modern

Giuseppe Verdi

30. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

Parov Stelar plays Baloise Session

Konzert / Pop

30. Juli 2020 ab 22:27 Uhr

Mando Diao – Berlin Live

Konzert / Pop

31. Juli 2020 ab 21:15 Uhr

La Traviata

Oper

Giuseppe Verdi

Das Film Festival-Programm im August und September 2020

1.August 2020 ab 21:00 Uhr

I am from Austria – Das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich

Dirigent: Michael Römer

2. August 2020 ab 21:00 Uhr

Lang Lang live in Berlin featuring Herbie Hancock

Konzert / Klassik

Mit Werken von Tchaikovsky, Schubert, Brahms, Beethoven, Wagner und Gershwin

3. August 2020 ab 21:00 Uhr

Lorenzo Viotti dirigiert Beethoven und Schumann

Konzert / Klassik

4. August 2020 ab 21:00 Uhr

La Bohème

Oper

Giacomo Puccini

5. August 2020 ab 21:00 Uhr

Tausendundeine Nacht

Ballet

Fikret Amirov

6. August 2020 ab 21:00 Uhr

STS – Herzverbunden

Konzert / Pop



7. August 2020 ab 21:00 Uhr

With Reason And Heart

Tanz Modern

Charles Trenet

7. August 2020 ab 21:05

Quincy Jones – A Musical Celebration in Paris

Konzert / Jazz

Dirigent: Jules Buckley

8. August 2020 ab 21:00 Uhr

Tosca

Oper

Giacomo Puccini

9. August 2020 ab 21:00 Uhr

Mozart: Requiem

Konzert / Klassik

Wolfgang Amadeus Mozart



9. August 2020 ab 21:53

Sommernachtskonzert 2019

Konzert / Klassik

Dirigent: Gustavo Dudamel

10. August 2020 ab 21:00 Uhr

Beethoven Projekt: Ballett von John Neumeier

Tanz Modern



11. August 2020 ab 21:00 Uhr

Krzysztof Penderecki – Gala Concert zum 80. Geburtstag

Konzert / Klassik

Mit Anne-Sophie Mutter, u.v.m.

12. August 2020 ab 21:00 Uhr

Das Land des Lächelns

Operette

Franz Lehár

13. August 2020 ab 21:00 Uhr

Take That: Wonderland – Live at the O2

Konzert / Pop

14. August 2020 ab 20:45 Uhr

Schwanensee

Ballett

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky

15. August 2020 ab 20:45 Uhr

Adriana Lecouvreur

Oper

mit Anna Netrebko

16. August 2020 ab 20:45 Uhr

Kathleen Battle und Jessye Norman – Spirituals

Das legendäre Spirituals-Konzert aus 1991

16. August 2020 ab 21:47 Uhr

Anoushka Shankar in Concert

Weltmusik

17. August 2020 ab 20:45 Uhr

Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker: Die sechs Brandenburgischen Konzerte

Tanz Modern

Johann Sebastian Bach

17. August 2020 ab 22:33 Uhr

Beethoven – Die letzten Klaviersonaten

Konzert / Klassik

Interpret: Alexandre Tharaud

18. August 2020 ab 20:45 Uhr

Orphée aux enfers

Operette

Jacques Offenbach

19. August 2020 ab 20:45 Uhr

Kinky Boots

Musical

Cyndi Lauper

20. August 2020 ab 20:45 Uhr

No Man’s Land

Tanz Modern

20. August 2020 ab 20:55 Uhr

Herbert Grönemeyer plays Baloise Session

Konzert / Pop

20. August 2020 ab 22:12 Uhr

Musikkurzfilme – Highlights des VIS Vienna Shorts Festivals



21. August 2020 ab 20:45 Uhr

Europakonzert 2019 aus Paris

Konzert / Klassik

Wagner, Berlioz, Debussy

22. August 2020 ab 20:45 Uhr

Les Indes galantes

Oper

Jean-Philippe Rameau

23. August 2020 ab 20:30 Uhr

Le Corsaire

Ballett

Wiener Staatsoper

24. August 2020 ab 20:30 Uhr

Beethoven: Symphonie Nr. 9

Konzert / Klassik

Dirigent: Claudio Abbado

24. August 2020 ab 21:39 Uhr

Girl Crazy with Hannigan

Konzert / Klassik

Haydn, Schoenberg, Gershwin

25. August 2020 ab 20:30 Uhr

Disco

Kurzfilm

25. August 2020 ab 20:32 Uhr

Romeo und Julia

Ballett

Sergei Prokofjew

26. August 2020 ab 20:30 Uhr

La Forza del Destino

Oper

Giuseppe Verdi

27. August 2020 ab 20:30 Uhr

Parov Stelar plays Baloise Session

Konzert / Pop

27. August 2020 ab 21:42 Uhr

Mando Diao – Berlin Live

Konzert / Pop

28. August 2020 ab 20:30 Uhr

Martin Grubinger & The Percussive Planet Ensemble

Konzert / Klassik

29. August 2020 ab 20:30 Uhr

John Williams – Live in Vienna

Konzert / Klassik / Pop

30. August 2020 ab 20:30 Uhr

Fidelio

Oper

Ludwig van Beethoven

Regie: Christoph Waltz

31. August 2020 ab 20:30 Uhr

Riverdance: 25th Anniversary

Weltmusik / Tanz Modern

1. September 2020 ab 20:30 Uhr

Max Raabe & Palast Orchester – MTV Unplugged

Konzert / Pop

1. September 2020 ab 21:22 Uhr

Respect to Aretha

Die Hits der Soul-Diva Aretha Franklin

2. September 2020 ab 20:30 Uhr

Buchbinder – Beethovens Klaviersonaten

Konzert / Klassik

Interpret: Rudolph Buchbinder

3. September 2020 ab 20:30 Uhr

Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness

Konzert / Pop

Mit Rita Ora, Aloe Blacc, u.v.m.

4. September 2020 ab 20:30 Uhr

St. Margarethen 2019: Die Zauberflöte

Oper

Wolfgang Amadeus Mozart

5. September 2020 ab 20:30 Uhr

I am from Austria – Das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich

Musical

Dirigent: Michael Römer

6. September 2020 ab 20:30 Uhr

Zeitversetzte Live Übertragung aus der Wiener Staatsoper

Infos folgen in Kürze.

Film Festival 2020 #soWIENie auf dem Wiener Rathausplatz

4. Juli bis 6. September 2020

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Einlass 2 Stunden vor Filmbeginn - ausschließlich mit gültigem Ticket!