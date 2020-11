Filialbesuche in Banken wegen Corona deutlich zurückgegangen

Wegen der Coronakrise gehen immer weniger Österreicher für Bankgeschäfte in die Filialen, stattdessen wird das mobile Angebot verstärkt genutzt.

Die Coronakrise hat dem mobilen Banking einen kräftigen Schub nach vorne gegeben. Immer mehr Menschen gehen nicht mehr in die Filialen, sondern erledigen ihre Bankgeschäfte über das Smartphone - auch in Österreich.

Coronakrise treibt mobiles Banking kräftig an

"Mobile Banking hat sich zum primären Kundenkontaktpunkt entwickelt", sagte Michaela Schneider, geschäftsführende Partnerin des zeb in Österreich, im Gespräch mit der APA. Vor zehn Jahren seien noch vier Filialbesuche auf einen mobilen Kontakt gekommen, heute habe sich das Verhältnis umgekehrt: Für vier Kunden, die eine App nutzen, komme nur noch einer in die Filiale.

Auch in Österreich nütze bereits mehr als die Hälfte aller Bankkunden das Smartphone für Bankgeschäfte. Allerdings gebe es bei den heimischen Geldinstituten noch deutlichen Aufholbedarf beim mobilen Angebot. Verglichen hat das zeb für seine Studie das mobile Angebot zehn österreichischer Banken - darunter die Volksbanken, Raiffeisen, Erste Bank, Bank Austria und easybank - mit den Apps von digital-basierten Banken wie N26 oder Revolut und mit den Apps international führender Banken wie zum Beispiel ING, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank in 20 europäischen Ländern. Mithilfe von Testkunden wurden rund 100 Features der mobilen Apps der Banken bewertet und einander gegenübergestellt.

Viel Entwicklungspotenzial bei mobilem Angebot der Banken

In dem Vergleich schlugen sich die heimischen Banken im Bereich des klassischen Kontomanagements durchaus solide. Rückstände gab es dagegen bei der Kontoeröffnung - bei keiner einzigen getesteten Bank war dies zum Zeitpunkt der Analyse rein mobil möglich. Hier gebe es noch viel Entwicklungspotenzial, sagte Marc Buermeyer, Partner bei zeb in München. Defizite gebe es außerdem bei der Kundeninteraktion, bei über klassische Bankservices hinausgehenden Funktionen wie Rabattangeboten oder In-App-Bezahlfunktionen für Tickets ("Beyond Banking) oder beim "Cross Selling" (Verkauf von Versicherungen oder Kundenkrediten in der App).