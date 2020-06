Figlmüller feiert 115. Jubiläum in neuer Größe und frischem Glanz

Vor 115 Jahren startete die Erfolgsgeschichte des Figlmüllers in Wien. Nach dem wochenlangen Shutdown wird nun die Wiedereröffnung und ein Jubiläum gefeiert.

115 Jahre nachdem Johann Figlmüller im Jahr 1905 den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Figlmüller-Schnitzels legte und nach den Wochen des Shutdowns, kommt das Traditionswirtshaus in der Wiener Bäckerstraße in neuer Größe und frischem Glanz zurück. In den letzten Wochen wurde die "Heimat des Schnitzels" um rund 150 Quadratmeter ausgebaut und komplett renoviert.