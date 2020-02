Fiebercheck am Flughafen Wien: Kein Verdachtsfall bei Air China-Passagieren

Alle etwa 140 Passagiere des Air China-kurses CA841 aus Peking wurden bei der Ankunft am Flughafen Wien Fieberchecks unterzogen, an Bord hat es keinen Coronavirus-Verdachtsfall gegeben.

Die Temperaturmessungen bei allen Passagieren auf Direktflügen aus China - aktuell Peking - in Wien-Schwechat waren am Mittwochnachmittag angekündigt worden. Beim Flug CA841 am Donnerstag kamen sie erstmals zur Anwendung. Die nächsten Kontrollen finden am Samstag statt. Um 6.05 Uhr wird der nächste Airbus A330 der Air China in Wien erwartet.