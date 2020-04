Fieber tritt nicht zwingend bei Covid-19-Infektion auf

Das Gesundheitsministerium hat eine neue Falldefinition im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgearbeitet. Fieber muss bei den Symptomen nicht mehr zwingend dabei sein.

Coronavirus-Symptome mit oder ohne Fieber

Als Verdachtsfall gilt jede Person, die die klinischen Kriterien erfüllt. Bei entsprechenden diagnostischen Befunden und/oder infektionsepidemiologischen Hinweisen (z.B. Kontakt mit einem SARS-CoV-2-Fall, Virusaktivität in Gebieten, in denen sich die betroffene Person in vergangenen 14 Tagen aufgehalten hat), die in Kombination mit der Symptomatik zu einem dringenden ärztlichen Verdacht auf Covid-19 führen, sollen auch Fälle, die andere Symptome als die genannten (z.B. Erbrechen, Durchfall) aufweisen, als Verdachtsfälle eingestuft werden.