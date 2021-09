FFP2-Pflicht für Ungeimpfte: Für Handel sind Kontrollen unmöglich

Während in Wien eine allgemeine FFP2-Pflicht eingeführt wird, müssen außerhalb Wiens im Handel nur Ungeimpfte FFP2-Masken tragen. Das stellt besonders Shoppingcenter vor Probleme - eine Kontrolle sei nicht möglich.

Handel "kein Corona-Hotspot"

Kontrolle unmöglich

Auch der Einkauszentren-Verband ACSP (Austrian Council of Shopping Places) begrüßte "grundsätzlich den verantwortungsvollen und vorausschauenden Umgang mit den Corona-Schutzmaßnahmen", die man unterstützen werde, um einen weiteren Lockdown zu verhindern, "auch wenn uns noch nicht klar ist, ob und für wen eine Maskenpflicht in unseren Malls gilt". Allerdings sei man nicht in der Lage, die Maßnahmen in den etwa 150 überdachten Einkaufszentren zu überprüfen, erklärten die Betreiber in einer Mitteilung.