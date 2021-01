FFP2-Maskenpflicht laut Faßmann auch in der Schule

Bildungsminister Heinz Faßmann sprach am Dienstag im ORF über das Betreuungsangebot, die Teststrategie und das Gesamtkonzept der Schulen. Dabei soll es auch eine FFP2-Pflicht für Oberstufen geben.

FFP2-Pflicht für Oberstufen-Schüler

Ein pikantes Detail dabei: Für Schüler über 14 Jahren gilt bei der Betreuung in der Schule eine FFP2-Maskenpflicht. Dabei wolle man sich an der Praxis in den Öffis orientieren, so Faßmann im ORF-Report. Für Volksschüler und Kinder in der Mittelschule und Unterstufe gilt keine FFP2-Maskenpflicht.