FFP2-Masken im Freiem: Nützlich oder unsinnig?

Soll man FFP2-Masken auch im Freien tragen? Laut Experten ist "Joggen, Laufen, Wandern, Spazierengehen absolut ungefährlich". Eine Infektion finde dabei praktisch nicht statt.

FFP2-Masken sind in Österreich seit der Lockerung des dritten Corona-Lockdowns im Alltag weit verbreitet, sind sie doch in vielen öffentlichen Bereichen vorgeschrieben. Während manche den Sinn des Tragens der "Filtering Face Pieces" der Schutzklasse 2 außerhalb des Gesundheitsbereichs von vornherein anzweifeln, werden sie von vielen Menschen mittlerweile auch unter freiem Himmel verwendet, nicht nur bei Skiliften oder Märkten und ganz ohne Vorschrift.

FFP2-Masken im Freien: Der Faktencheck

BEHAUPTUNG: Wer sich wirklich vor Corona schützen will, muss auch draußen FFP2-Maske tragen.

BEWERTUNG: Nicht belegt.

FAKTEN: Österreichweit müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften partikelfilternde FFP2-Masken ohne Ausatemventil getragen werden, die nicht nur das Gegenüber, sondern auch die Träger schützen.

Schon lange sind sich Experten einig: In Innenräumen ist die Gefahr einer Corona-Infektion wesentlich höher als an der frischen Luft. Dennoch ziehen auch dort manche ihre FFP2-Masken über Nase und Mund.

Aerosole im Freien schnell verdünnt

Grund dafür ist wohl die Sorge, in eine sogenannte Aerosol-Wolke zu geraten. Diese bildet sich bei allen Personen durch das Ausatmen vor dem Mund und kann bei Infizierten Coronaviren enthalten. Reden Menschen miteinander, dann werden diese Aerosole dem Gesprächspartner quasi ins Gesicht geblasen. Während sich in ungelüfteten Zimmern die Viren sammeln können, wird die ausgeatmete Luft im Freien aber schnell verdünnt und abtransportiert, wie die Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) in Köln erläutert.

Eine kurze Begegnung mit Menschen an der frischen Luft hält der frühere Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin, Gerhard Scheuch, für ungefährlich. Die Menge an Viren, die man im Vorbeigehen womöglich abbekomme, reiche für eine Infektion nicht aus, sagte der Berater der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. "Joggen, Laufen, Wandern, Spazierengehen, das halte ich für absolut ungefährlich."

"So gut wie keine Infektionen" im Freien

Auch die GAeF gibt in ihrem Positionspapier Entwarnung: "Im Freien finden so gut wie keine Infektionen durch Aerosolpartikel statt." Vorsicht sollte man allerdings walten lassen in Gruppen, bei denen keine Mindestabstände eingehalten und/oder keine Masken getragen werden - zum Beispiel bei längeren Unterhaltungen.

Bisher gelten für das deutsche Robert Koch-Institut (RKI) Menschen, die auch im Freien ohne jeglichen Schutz länger als 15 Minuten und mit weniger als 1,5 Meter Abstand mit einem Infizierten zusammenstehen, als Kontaktpersonen mit "höherem Infektionsrisiko".

Zu lange eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, kann andererseits durchaus kontraproduktiv sein: weil die feuchte Ausatemluft die Wirksamkeit der FFP2-Masken vermindert. Die GAeF warnt, mit der Zeit verliere das Material seine elektrische Ladung. Nicht nur das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) warnt: "Eine durchfeuchtete Maske sollte abgenommen und gewechselt werden."

Feuchte Masken sind kontraproduktiv

Nach Angaben des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern besteht zudem die Gefahr einer sogenannten Infektionsbrücke zwischen Träger und Umgebung: Bei feuchtem Material könnten auch bei FFP2-Modellen etwa durch Husten oder Niesen Tröpfchen von der Außenfläche der Maske in die Umgebung geschleudert werden.

Grundsätzlich sind FFP2-Masken aus Sicht der Hersteller nicht zur Wiederverwendung vorgesehen. Experten der Fachhochschule Münster zufolge, die seit Monaten diese Modelle untersuchen, lassen sich aber auch durch Atemluft durchfeuchtete Masken bis zu fünfmal aufbereiten - indem man sie etwa mindestens eine Woche lang an der Luft trocknet.