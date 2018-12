Feuerwerke und Unfälle: Silvester kann zur teuersten Nacht des Jahres werden

"Ein echter Wiener geht nicht unter" aus den späten 70er Jahren sorgt auch heute noch für Lacher. Während im Film der Sachschaden für Lacher sorgt, kann dieser im echten Leben durch Silvester schwere finanzielle Folgen mit sich bringen.

Die berühmt-berüchtigte Silvesterfolge der Erfolgsserie “Ein echter Wiener geht nicht unter” aus den späten 70er Jahren erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. In der Serie landet eine verirrte Silvesterrakete in der Nachbarwohnung und bringt Sachschaden, Schreiduelle und Polizeieinsatz mit sich. In der Serie sorgen die Aufregungen für Lacher. Geschieht dies jedoch im echten Leben, ist spätestens an Neujahr mit den finanziellen Folgen das Lachen vorbei.