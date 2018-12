Feuerwerke: Sicherheit sollte an Silvester an erster Stelle stehen

“Eine Umfrage in der österreichischen Bevölkerung durch das market-Institut zeigt, dass die Hälfte der Österreicher Feuerwerke als kulturelle Brauchtumspflege ansehen und sich damit identifizieren”, sagt Riedl. “Knapp 80 Prozent der Bevölkerung fühlt sich durch das Abschießen von Feuerwerkskörpern zu Silvester nicht gestört.”

Feiern an Silvester: Sicherheit geht vor

In Erinnerung will der Pyrotechnikhande-Branchensprecher Riedl rund um Silvester vor allem die Sicherheit. “Sicherheit geht vor und hat oberste Priorität”, so Riedl. Außerdem ist es wichtig, dass Konsumenten über die gesetzlichen Vorschriften bei Feuerwerkskörper Bescheid wissen.

“In erster Linie müssen die Altersbeschränkungen für die Nutzung von Pyrotechnikartikeln strikt eingehalten werden”, sagt Christoph Riedl. Informationen dazu gibt es auf der Webseite des österreichischen Pyrotechnikhandels.

Wichtig ist außerdem, dass Alkohol und Leichtsinn nie gute Begleiter für ein sicheres Zünden von Feuerwerkskörpern sind. Unter anderem sollten auch die Sicherheitsbestimmungen und Gebrauchshinweise für Feuerwerkskörper unbedingt befolgt werden. Diese sind am Pyrotechnikartikel selbst oder auf der Verpackung zu finden. Weiters soll mit Feuerwerks- und Knallkörpern immer stets weg vom Körper hantiert werden. Niemals dürfen diese in der Hand gehalten oder mit ihnen auf Menschen gezielt werden.

“Und um bezüglich Qualität und Sicherheit – Stichwort CE-Kennzeichnung – auf Nummer sicher zu gehen, ist es ratsam, Pyrotechnikartikel in den entsprechenden Fachgeschäften, die es in ganz Österreich gibt, zu kaufen”, rät Christoph Riedl.

(Red)