Feuerwerk zu Silvester: Nur die Wenigsten halten sich an Verbot

Böller, Raketen und Co. gehören für viele zu Silvester einfach dazu. Für die anderen ist es unnützes Geldverbrennen, das am besten gänzlich verboten werden sollte.

In Deutschland befürworten laut einer Umfrage rund 60 Prozent der Menschen ein generelles Verbot von Böllern und Raketen in Innenstädten. Auch in Österreich und der Schweiz sind die Feuerwerkskörper faktisch verboten, die Kontrolle funktioniert zu Silvester allerdings nicht.