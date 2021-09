Feuerwehrmann Sam - Helden fallen nicht vom Himmel: Kritik und Trailer zum Film

Im ländlichen Pontypandy herrscht ziemlich große Aufregung: Ein seltsam gekleideter Bub, der zudem auch noch durch die Luft fliegen kann, versetzt die gemütliche Gemeinde in große Unruhe. Das alles freilich kann Feuerwehrmann Sam nicht so auf sich sitzen lassen.

Langsam, aber sicher mausert sich Sam auch zum Kinohelden. Das letzte Leinwandabenteuer des Feuerwehrmanns, der bisher vor allem aus einer Fernsehtrickserie bekannt ist, liegt jedenfalls noch nicht lang zurück. 2019 erst kam der vierte Film um den charismatischen Feuerwehrheld in die Kinos. Nun wird ein weiteres Kapitel in der Geschichte des tapferen Mannes mit dem markanten gelben Helm und der wirklich schicken dunkelblauen Arbeitsjacke aufgeschlagen. Ab Donnerstag im Kino.

Feuerwehrmann Sam - Helden fallen nicht vom Himmel: Kurzinhalt zum Film

Im ländlichen Pontypandy herrscht diesmal eine ziemlich große Aufregung: Ein seltsam gekleideter Bub, der zudem auch noch durch die Luft fliegen kann, versetzt die gemütliche Gemeinde in große Unruhe. Auf seinem grünen Umhang befinden sich süße gelbe Entchen, sein Allerwertester steckt in einer Art Unterhose, die dazu auch noch gelb-rot ist...! Das alles freilich kann unser Held, Feuerwehrmann Sam, nicht so auf sich sitzen lassen. Mit viel Verve stürzt er sich in sein neues Abenteuer "Helden fallen nicht vom Himmel".

Feuerwehrmann Sam - Helden fallen nicht vom Himmel: Die Kritik

Nicht nur der mysteriöse "Fliegende Mann" spielt in dieser neuen, mit nur rund 60 Minuten Filmlänge sehr familienfreundlichen, animierten Erzählung eine Rolle: Es geht auch um inszenierte Katastrophen, um spannende neue Erfindungen, um eine Figur namens Atomic Boy. Der englische Originaltitel dieser britischen Kino-Produktion lautet "Fireman Sam: Norman Price and the Mystery in the Sky". Übrigens: Die Idee zu "Sam" geht ursprünglich auf zwei Feuerwehrmänner aus Kent zurück.