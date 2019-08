Feuerwehr rettete Mensch und Tier bei Wohnungsbrand in Wien-Favoriten

Die Berufsfeuerwehr Wien rettete am Samstag mehrere Bewohner und Haustiere bei einem Wohnungsvollbrand in Wien-Favoriten. Dabei trugen die Bewohner nur leichte Verletzungen davon.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es kurz vor 18:00 Uhr in der Erlachgasse in Wien-Favoriten zu einem Wohnungsvollbrand. Die beiden Wohnungsinhaber der Brandwohnung flüchteten, wobei die Wohnungstür offen gelassen wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der beiden oberen Geschosse des fünfgeschossigen Mehrparteienwohnhauses und mehrere Personen riefen am Fenster um Hilfe.