Feuerwehr-Großeinsatz in Wien-Währing: Haus in Kleingartenanlage abgebrannt

Sonntagvormittag ist ein Haus in einer Wiener Kleingartenanlage abgebrannt. Es kam zu einem Feuerwehr-Großeinsatz.

In Wien-Währing ist am Sonntagvormittag ein Haus in einer Kleingartenanlage abgebrannt. Die Wiener Berufsfeuerwehr konnte mit einem Großaufgebot das Brandgeschehen eindämmen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Der Einsatz, an dem neun Fahrzeuge und 37 Einsatzkräfte beteiligt waren, dauerte fünfeinhalb Stunden. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt und kam nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung vorläufig in ein Spital.