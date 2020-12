Feuerwehr entdeckte Cannabis-Aufzucht bei Einsatz in Wien-Hernals

Wegen eines Wasserrohrbruchs flog in der Nacht auf Freitag eine Cannabis-Aufzuchtanlage eines 22-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Hernals auf.

Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr wurden am 18. Dezember gegen 1.20 Uhr aufgrund eines Wasserrohrbruches in einer Wohnung in Wien-Hernals alarmiert. Bei der Schadensbehebung stieß man in der darüber liegenden Wohnung auf eine Cannabis-Aufzuchtanlage und alarmierten die Polizei.