Feuerdorf im Prater: Sommer-Pop-up lädt zu After-Work-Specials

Hot-Spot für alle Barbecue-Fans: Diesen Sommer werden die Griller des Feuerdorfs im Wiener Prater angeworfen - die ideale Open-Air-Location für Grill-Liebhaber und After-Work-Fans wartet.

In Wien wird es heiß. Das liegt nicht nur an den steigenden Temperaturen, sondern auch an der anhaltenden Grill-Faszination der Wiener. Wie heiß es hergehen kann, hat das Feuerdorf bereits mehrfach im Winter in den charmanten Mini-Chalets am Donaukanal bewiesen.