Feuerdorf am Wiener Donaukanal lädt zur brasilianischen Grillerei

Zum Endspurt des Feuerdorfs am Wiener Donaukanal können sich Barbecuefans auf brasiliansichen Spezialitäten frisch vom Grill freuen.

Bis zum 22. März 2020 geht es noch heiß her am Wiener Donaukanal. Bis zum Saisonende werden die Griller in den beliebten Mini-Chalets noch einmal richtig angeheizt und das Feuerdorf verwandelt sich in eine Churrascaria.