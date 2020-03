Feuer in U-Bahn-Station gelegt: Polizei fahndet nach Mann

Die Polizei Wien sucht einen Mann, der bereits im letzten November versucht haben soll, einen Brand in der U-Bahnstation Neubaugasse ausgelöst zu haben.

Ein derzeit unbekannter Täter zündete am 28. November 2019 einen mitgebrachten Rucksack im Wartebereich der Station U3 Neubaugasse in Wien an. Durch den Brand kam es zu starker Rauchentwicklung. Aufgrund des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnten größere Personen- oder Sachschäden unterbunden werden.