Feuer brach in Matzleinsdorfer Hochhaus in Wien-Margareten aus

Am Freitag ist es zu einem Großeinsatz für die Wiener Berufsfeuerwehr gekommen. Auslöser war ein Brand in einer Wohnung des Matzleinsdorfer Hochhauses.

Matzleinsdorfer Hochhaus in Wien mit über 100 Wohneinheiten

Der gestrige Einsatz wurde gegen 19.30 Uhr durch die Alarmierung "Küchenbrand" in Gang gesetzt, sagte der Sprecher. Die Flammen wurden mit einer Löschleitung und unter Atemschutz rasch unter Kontrolle gebracht. Zeitgleich setzten die Feuerwehrleute Maßnahmen, um den Rauch in Schach zu halten: Mittels Hochleistungslüftern und einem sogenannten Rauchvorhang vor der Brandwohnung wurde verhindert, dass der Qualm sich über das Stiegenhaus weiter ausbreitete. Es mussten keine Evakuierungen vorgenommen werden: "In dieser Situation war es sicherer, dass die Bewohner in ihren Wohnungen verblieben, weil diese rauchfrei waren", sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr.