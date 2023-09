Festnahmen nach versuchtem Hausfriedensbruch in Wien-Liesing

Die Wiener Polizei konnte zwei Männer festnehmen, die versucht hatten in die Wohnung eines 27-Jährigen in Wien-Liesing einzudringen. Bei der Amtshandlung leisteten sie Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger hatten am Donnerstag gewaltsam versucht in die Wohnung eines 27-Jährigen in Wien-Liesing zu gelangen. Dabei sollen die beiden Verdächtigen mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.