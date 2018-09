Festnahmeanordnung: 34-Jähriger in Wien-Simmering festgenommen

Gegen einen 34-jähriger Mann, der in mehrere Personen bestohlen haben soll, bestand eine Festnahmeanordung. Am Mittwoch gelang es der Polizei in in Wien-Simmering festzunehmen.

Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr wurden die Beamte einer Einsatzgruppe zur Bekämfung der Straßenkriminalität bei einer Schwerpunktstrefe am Laubeplatz in Simmering auf einen 34-jährigen Mann aufmerksam. Gegen ihn bestand bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung. Er soll Menschen, die an Banken Bargeld behoben haben unmittelbar dannach mehrfach bestohlen haben. Durch ein Mitfahnungsersuchen konnte er wiedererkannt werden.

Der rumänische Staatsbürger wollte flüchten, konnte aber angehalten und festgenommen werden.