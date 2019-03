Festnahme nach Messerattacke am Wiener Westbahnhof

Am Samstagabend kam es am Wiener Westbahnhof zu einer Messerattacke nach einem Streit. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Westbahnhof in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Samstagabend ein 19-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Ein 53-Jähriger fügte dem Jüngeren einen etwa zehn bis 15 Zentimeter langen Schnitt am Rücken zu, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Die Kontrahenten kannten einander und hatten in der Vergangenheit bereits öfter gestritten.