Festnahme nach Einbruch in Baucontainer in Wien-Penzing

Am Dienstag kam es zu einem Einbruch in einem Baucontainer in der Cumberlandstraße in Wien-Penzing. Die Polizei konnte zwei Personen festnehmen.

Ein Zeuge (34) bekam am 5. Februar gegen 23:40 Uhr einen Einbruchsalarm auf sein Mobiltelefon und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten bei dem betroffenen Baustellencontainer in der Cumberlandstraße in Wien-Penzing eine Person wahrnehmen. Diese ergriff allerdings über die angrenzenden Gleiskörper der ÖBB sofort die Flucht.