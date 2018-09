Festnahme in Wien: Mann attackiert Ehefrau und Schwiegermutter

Am Montag wurde die Polizei im Bereich des Wiener Margaretengürtels verständigt, nachdem ein 35-jähriger Mann seine Ehefrau und seine Schwiegermutter mit einem Messer attackierte.

Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht auf Dienstag seine 29-jährige Frau und ihre Mutter verprügelt. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst war gegen 23.00 Uhr in einer Wohnung am Margaretengürtel ein Streit in der Familie ausgebrochen. Worum es dabei ging, war zunächst unklar. Der 35-Jährige bedrohte zunächst seine Frau und seine Schwiegermutter, dann wurde er handgreiflich.