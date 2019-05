Raubüberfall mit Waffe auf DM in Wien-Floridsdorf: Festnahme

Am Montag kam es in der Schloßhofer Straße in Wien-Floridsdorf zu einem schweren Raubüberfall auf einen Drogeriemarkt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später festnehmen.

Am 20. Mai 2019 betrat gegen 11:00 Uhr ein 25-Jähriger einen DM in der Schloßhofer Straße im 21. Wiener Gemeindebezirk. Plötzlich bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einer Waffe, forderte Bargeld und flüchtete anschließend. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf beobachteten schon bei der Anfahrt genau die Passanten in der Nähe des Geschäfts. “Im Drogeriemarkt sahen sie sich sofort die Überwachungsvideos an und erkannten einen Mann wieder, der zuvor gemütlich weggegangen war”, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Der Tatverdächtige (österr. Staatsbürger) wurde kurz darauf im Bereich der Prager Straße angehalten und festgenommen. Die Tatwaffe sowie die Raubbeute wurden sichergestellt. Die Verkäuferin erlitt einen Schock und musste betreut werden, berichtete die Polizei am Dienstag.