Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers am Wiener Hauptbahnhof

Am Montagnachmittag gelang es Zielfahndern der Wiener Polizei, am Hauptbahnhof einen 58-jährigen Mann festzunehmen, der bereits mittels EU-Haftbefehl gesucht wurde.

In Zusammenarbeit mit ungarischen Observationseinheiten führten Beamte des LKA Wien (Zielfahndung) am Montag gegen 16:30 Uhr eine Aktion durch.

Delikte in Rumänien: Festnahme am Hauptbahnhof Wien

Aufgrund eines aufrechten EU-Haftbefehls wurde ein 58-jähriger gebürtiger Ungar in einem aus Ungarn kommenden Zug ausgemacht und schließlich beim Aussteigen in Wien festgenommen. Der 58-Jährige wurde zur Auslieferung in eine Justizanstalt überstellt. Ihm werden in Rumänien Betrug und kriminelle Vereinigung zur Last gelegt.