Festmahl genießen ohne Bauchweh: Tipps für eine gesunde Weihnachtszeit

Rund um Weihnachten wird gerne opulent gegessen. Was man tun kann, damit Festtagsbraten, Weihnachtsbäckerei und sonstige üppige Genüsse nicht so schwer im Magen liegen? Hier ein paar Tipps von Gesundheitsguru Hademar Bankhofer.

Der Festtagsbraten, der Fisch, die Torten und viele andere kulinarische Verführungen sind in vielen Familien zu Weihnachten jahrzehntelange Tradition. Keiner will darauf verzichten.

Damit nach Weihnachten nicht Cholesterin und Blutdruck steigen: Tipps

Bei all jenen, die das ganze Jahr über gesund gelebt haben, ist das kein Problem. Alle anderen, die das ganze Jahr über üppig essen und zu den Feiertagen noch eins draufsetzen, können damit Probleme bekommen. Wie Sie gegensteuern und gesund durch die Weihnachts-Feiertage kommen können, hat Prof. Hademar Bankhofer in einem Interview verraten - wertvolle Tipps inklusive.

BANKHOFER: Da gibt es viele kleine, einfache Tricks:

• Essen Sie zum Fleisch ausschließlich knackige Salate und Kartoffeln, keine Knödel und keine Nudeln. Reichlich Salat und Kartoffeln helfen, die Harnsäure-Überschüsse des Fleisches abzubauen.

• Der Supertrick aber, wie man den Weihnachtsbraten entschärfen und weniger gesundheitsbelastend machen kann, sind knackige Radieschen, wie sie jetzt vor den Feiertagen täglich erntefrisch angeboten werden. Die Senföle in den Radieschen können etwas Besonderes. Sie binden im Darm einen Teil der mit dem Festessen aufgenommenen Nahrung und führen sie über den Darm ab, ehe sie in den Organismus gelangen und Schaden anrichten können. Am besten, man bereitet aus geriebenen Radieschen Salat zu und isst ihn zu den Fleischspeisen oder man schneidet Radieschen in einen gemischten Salat.

• Trinken Sie während der Feiertage gegen Durst und zum Entschlacken täglich zwei Liter Mineralwasser, am besten stilles. Das schwemmt Stoffwechsel-Schlacken aus.