Festival Du Film Francophone mit 21 Filmen im Wiener Votiv Kino

Zweiter Anlauf für das im Frühjahr verschobene Festival du Film Francophone: Filme aus Belgien, Frankreich, Kanada, der Schweiz und Luxemburg bietet das am 29. September beginnende Festival im Wiener Votiv Kino.

Im März musste das beliebte Festival des französischsprachigen Films aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden, nun geht man mit 21 Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilmen erneut an den Start. Eröffnet wird mit "Tambour battant" des Schweizers Francois-Christophe Marzal, einer Komödie über eine Blaskapelle in Nöten.

Festival Du Film Francophone: Highlights im Programm

"Les enfants du paradis" von Marcel Carné (4.10., 12 Uhr) und "Timbuktu" des Mauretaniers Abderrahmane Sissako bringt ein Wiedersehen mit Meisterwerken der Filmkunst. Die jährliche Wild Card des Festivals ging heuer an den ehemaligen Direktor des Österreichischen Filmmuseums, Alexander Horwath. Er hat "Les Estivants" von Valeria Bruni Tedeschi ausgesucht (1.10., 19.45 Uhr), einen Film, in dem sich eine Drehbuchautorin inmitten familiärer Turbulenzen und sommerlicher Hektik an der Riviera auf ein neues Projekt konzentrieren sollte.