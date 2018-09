Festgenommener Österreicher in Ankara: Kein Besuch möglich

Die österreichische Botschafterin in Ankara, Ulrike Tilly, wollte den inhaftierten Österreicher besuchen. Behörden lehnten dies ab.

Die türkischen Behörden haben einen Besuch der österreichischen Botschafterin in Ankara, Ulrike Tilly, bei dem unter Terrorverdacht in der Türkei festgenommenen Österreicher angeblich abgelehnt. Das berichtet “Die Presse” in ihrer Donnerstagsausgabe unter Berufung auf den Anwalt des Österreichers, Teoman Özkan.