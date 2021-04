"Fest der Freude" kann online und im TV verfolgt werden

Auch heuer geht das "Fest der Freude" wegen Corona wieder im Internet statt am Wiener Heldenplatz über die Bühne.

Am 8. Mai ab 18.20 Uhr kann man via ORF III und per Livestream auf www.festderfreude.at den Feierlichkeiten zum 76. Jahrestag des Kriegsendes in Europa beiwohnen.

"Fest der Freude" wieder virtuell und Gedenkaktion am Heldenplatz

Von 5. bis 11. Mai findet dazu auch eine symbolische Gedenkaktion am Heldenplatz statt. Es werden Fotos in Lebensgröße von Überlebenden der Konzentrationslager und deren Zitate und Auszüge aus dem Mauthausen Schwur vom 16. Mai 1945, in dem dazu aufgerufen wird, eine "Welt des freien Menschen" zu errichten, in verschiedenen Sprachen zu sehen sein. "Auch heute werden Menschen noch immer in Gruppen kategorisiert. Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus sind gesamtgesellschaftliche Probleme, denen wir uns dringend widmen müssen", betonte Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich, in einer Aussendung.