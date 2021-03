Fernunterricht: Eltern und Schüler zeigen Verständnis

Die Eltern- und Schülervertreter zeigen Verständnis zum geplanten DIstance Learning nach den Osterfeiertagen im Osten. Die Elternvertreter sind aber gegen ein wochenlanges Distance Learning.

Eltern- und Schülervertreter zeigen Verständnis dafür, dass die Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in der Woche vom Ostermontag in den Fernunterricht zurückkehren. "Damit kann man schon leben", so Christoph Drexler, Sprecher der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen (BEV). Auch Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek findet die Maßnahme vertretbar, immerhin seien Jugendliche von der britischen Mutation stärker betroffen.