Fernunterricht brachte viele Eltern an ihre Grenzen

Viele Eltern sind durch die erneuten Schulschließungen am Anfang des Jahres an ihre Grenzen gebracht worden. Auch ein Drittel der Schüler war zu dieser Zeit überfordert.

Die erneuten Schulschließungen zu Jahresbeginn haben einen Teil der Eltern und Schüler an ihre Grenzen gebracht. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte repräsentative Studie der Uni Linz in Kooperation mit dem Landeselternverband Niederösterreich (bundesweit 3.450 befragte Eltern von Schulkindern). Dabei gab rund die Hälfte der Eltern an, mit ihren Kräften am Limit zu sein. Ein Drittel der Schüler war während der jüngsten Schulschließungen insgesamt überfordert.